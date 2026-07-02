Giorgetti: Raggiunta stabilità, ora bisogna tornare a far correre Pil – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 “La stabilità del Paese deve essere un patrimonio condiviso, ora che l’abbiamo raggiunta è il momento di tornare a correre. Per farlo abbiamo bisogno di bravi assicuratori nella gestione dei rischi e nell’utilizzo della tecnologia. Anche grazie alla stabilità istituzionale, l’Italia è diventato un Paese appetibile per i grandi investitori internazionali e sarebbe stupefacente se la stessa attenzione non venisse dagli operatori nazionali. Le decisioni di investimento devono restare autonome, orientate all’interesse esclusivo dei risparmiatori. Tuttavia è difficile non cogliere come, a parità di condizioni, la direzione dei nuovi flussi di investimenti possa contribuire in modo significativo al rafforzamento della base industriale e tecnologica del Paese, con effetti che si rifletteranno nel tempo sulla competitività, sull’occupazione e sulla sostenibilità della crescita”, lo ha affermato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento all’assemblea nazionale di Ania. Ania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev