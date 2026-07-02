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Meloni al Congresso Uil: "Salario giusto" è vittoria dei lavoratori e della Nazione – Il video

02 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Padova, 02 luglio 2026 "Bombardieri ha ricordato che il salario giusto era una rivendicazione della Uil, io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori e della nazione nel suo complesso. La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per rafforzare le tutele". Così Giorgia Meloni al XIX Congresso nazionale della Uil. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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