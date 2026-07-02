Trump: Democratici sono persone sgradevoli, il più grande nemico che l'America abbia – Il video

(Agenzia Vista) North Dakota, Stati Uniti, 02 luglio 2026 "Avete visto queste persone? La stampa non fa altro che pomparle, sono dei perdenti, ok? Sono persone sgradevoli, ma sono dei perdenti. Gli daremo una lezione. Gli daremo una lezione, non faranno del male al nostro Paese." Così il Presidente Usa Donald Trump in un evento politico in North Dakota. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev