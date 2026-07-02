Trump parla con IA di Theodore Roosevelt: Canale di Panama lo consideri un tuo grande risultato? – Il video
(Agenzia Vista) North Dakota, Stati Uniti, 02 luglio 2026 Trump: "Consideri il Canale di Panama il tuo traguardo più grande?" IA Roosevelt: "Beh, beh. In quel preciso momento, sì. Il canale rappresenta senza dubbio una delle mie battaglie più orgogliose. Donald Trump ha parlato così un'IA di Rooseveltalla Theodore Roosevelt Presidential Library nel North Dakota. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev