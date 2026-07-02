Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump parla con IA di Theodore Roosevelt: Canale di Panama lo consideri un tuo grande risultato? – Il video

02 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) North Dakota, Stati Uniti, 02 luglio 2026 Trump: "Consideri il Canale di Panama il tuo traguardo più grande?" IA Roosevelt: "Beh, beh. In quel preciso momento, sì. Il canale rappresenta senza dubbio una delle mie battaglie più orgogliose. Donald Trump ha parlato così un'IA di Rooseveltalla Theodore Roosevelt Presidential Library nel North Dakota. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lorenzo Gasperini: l’ideologo di Vannacci e «l’ideologia finocchista»

2.

Il consigliere FdI si collega alla seduta: «Ma è a Gardaland». La giostra dietro di lui e l’impresa durata sei ore: perché era costretto – Il video

3.

Renzi: «Fermiamo la corsa di Meloni verso il Quirinale»

4.

La Lega invoca la «remigrazione» contro l’omicida del pizzaiolo a Reggio Emilia. Poi il dietrofront quando scopre che è italiano. Il Pd: «Sciacalli»

5.

Il Comitato per la Remigrazione torna a Montecitorio, ma stavolta Vannacci e i suoi non ci sono: «Basta libri e conferenze» – Il video