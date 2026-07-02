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Trump: Vedo i miei bellissimi figli seduti lì, potremmo fare una cosa a tre – Il video

02 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) North Dakota, Stati Uniti, 02 luglio 2026 "Anche lui ha ricevuto quell'incredibile riconoscimento, tranne che per Arthur e Douglas MacArthur. Arthur era il figlio, Douglas MacArthur il grande generale. Sono l'unica coppia padre e figlio ad aver ricevuto la più alta onorificenza militare della nostra nazione per il coraggio che va ben oltre il dovere. Ora, vedendo i miei due bellissimi figli seduti lì, penso che ne darò una a me stesso, una a loro e faremo una cosa a tre, okay?". Così il Presidente Usa Donald Trump in un evento politico in North Dakota. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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