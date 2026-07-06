Trump: Putin vuole finire la guerra, ne parlerò alla Nato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 06 luglio 2026 "In Pakistan sarebbero potute morire 40 milioni di persone, forse 50 milioni; avevano abbattuto 11 aerei, il conflitto infuriava da quattro giorni e io sono riuscito a farlo cessare, l'ho fatto davvero. Ma questa è una situazione in cui, credo, ci stiamo avvicinando alla soluzione molto più di quanto la gente non creda; e il Presidente Putin vuole che finisca, ve lo assicuro con fermezza – c'è stata una buona telefonata – e anche il Presidente Zelensky vuole che finisca ora. Ci rivolgeremo alla NATO, ne discuteremo e credo proprio che riusciremo a porvi fine. È stata una situazione terribile. Pensateci: due mesi fa sono morte 25.000 persone… soldati. Il mese scorso è stato stabilito un record: 36.000 morti in un solo mese. Giovani soldati: vanno in guerra e muoiono prima ancora che passi il primo fine settimana. È la tecnologia dei droni. Michael, chi avrebbe mai immaginato che i droni avrebbero assunto un ruolo così determinante? Sono macchine per uccidere. È incredibile. Ti nascondi dietro un albero e loro ti scovano e ti colpiscono. Ho visto scene che non vorrei vedere, e che non vorrei che voi vedeste, su quel campo di battaglia. Si sente parlare della Guerra Civile, di tante altre guerre terribili, ma questa è davvero orribile. Quindi… ho avuto un ottimo colloquio e credo che… credo che siamo vicini a una soluzione", lo ha detto Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev