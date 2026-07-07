Commissione Covid, Conte: State contraddicendo i principi del processo penale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2026 “Il regolamento da voi stesso votato esclude la possibilità di escutere testimoni in questo modo. Questa facoltà non spetta neppure al singolo commissario ma alla commissione come organo collegiale, la maggioranza non si sentirebbe garantita se fosse delegato un parlamentare di opposizione… Nel sostenere la delibera per proseguire con il metodo di lavoro contestato dalle opposizioni lei oggi sta dimostrando protervia istituzionale”. Non solo, a giudizio di Conte, la procedura scelta dalla Commissione è illegittima sul piano costituzionale, ma nel codice penale c’è un principio, il principio di oralità della prova: significa che se pure vengono escussi dal pubblico ministero in persona o dall’autorità delegata di polizia giudiziaria, per le garanzie che spettano ai cittadini quella non è una prova; va riprodotta nel processo penale. Secondo lei è possibile che quella persona venga escussa e non ci sia il contro esame? State contraddicendo i principi del processo penale”. Lo ha detto Conte in Commissione Covid. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev