Giuli presenta Mira, istituto mediterraneo ricerca e arte, a Messina: Sarà Ponte culturale Stretto – Il video

(Agenzia Vista) Calabria, 06 luglio 2026 "Questo progetto nasce per costruire ponti: tra le due rive dello Stretto, tra culture e tra i popoli del Mediterraneo. È una visione che si inserisce nel Piano Mattei, perché riconosce nella cultura uno degli strumenti più efficaci per rafforzare il dialogo, la cooperazione e una crescita condivisa. Saranno le nuove generazioni a dare pieno significato a questo ponte culturale, vivendo questi luoghi, formandosi attraverso la cultura e trasformando questo progetto in un'eredità capace di lasciare tracce durature nel tempo. Tutto ciò che stiamo realizzando oggi acquisterà il suo valore più profondo nelle opportunità che saprà creare e nei legami che continuerà a costruire tra le comunità del Mediterraneo". È quanto ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione della presentazione del Mira, l'istituto mediterraneo per la ricerca e l'arte che nascerà a Torri Morandi e a villa Pace. Sarà un polo culturale orientato all'area del mediterranea e in particolare all'Africa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev