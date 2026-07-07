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Rutte (Nato): 40 miliardi di investimenti per scudi anti-drone – Il video

07 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Ankara, 07 luglio 2026 “I governi e l'industria della difesa stanno tracciando la strada investendo nell'espansione della produzione bellica. Solo nell'ultimo anno, abbiamo visto investimenti per 37 miliardi di dollari destinati esclusivamente a potenziare la nostra base industriale della difesa. Riflettete su questa cifra: 37 miliardi per rafforzare la nostra base industriale della difesa. Si tratta quindi di stabilimenti più grandi, nuove linee di produzione e maggiore capacità operativa. Di fatto, è stato creato uno spazio produttivo aggiuntivo tale da coprire una superficie superiore a quella di 2.000 campi da calcio. Proprio questa mattina, nel corso del forum, sono stati firmati importanti contratti e sono stati annunciati ulteriori progetti di grande rilievo, per un valore complessivo che ammonta a decine di miliardi di dollari ed è in costante crescita. Ciò si traduce in un maggior numero di sistemi di difesa aerea e capacità di attacco, comunicazioni satellitari potenziate, maggiori scorte di munizioni, più droni e sistemi anti-drone, nonché in una maggiore resilienza e prontezza operativa”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato Mark Rutte ad Ankara. Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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