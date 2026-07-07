Rutte (Nato): Serve rivoluzione Industria Difesa. Ronzio deve trasformarsi in un ruggito – Il video

(Agenzia Vista) Ankara, 07 luglio 2026 "La Cina continua a modernizzare le proprie forze armate e ad espandere le capacità nucleari in assenza di trasparenza. La Corea del Nord prosegue nell'espansione del suo programma nucleare e nella fornitura di armamenti alla Russia. E sebbene le recenti iniziative degli Stati Uniti abbiano notevolmente ridimensionato i programmi nucleari e missilistici balistici dell'Iran, dobbiamo restare vigili. Questi Paesi collaborano sempre più strettamente, il che dovrebbe preoccuparci tutti, poiché vi assicuro che non hanno a cuore i nostri interessi. Ecco la situazione che ci troviamo ad affrontare; questa è la realtà con cui dobbiamo confrontarci. Per vincere questa sfida, abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale della difesa in ambito transatlantico. Il ronzio dei macchinari deve trasformarsi in un boato. Può sembrare un'affermazione drammatica, ma è un obiettivo realizzabile. I governi hanno un ruolo fondamentale da svolgere: devono continuare a effettuare ordinativi a lungo termine e a stipulare contratti", lo ha detto il segretario della Nato Rutte. Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev