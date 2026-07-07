Von der Leyen a vertice Nato: 100 miliardi per la difesa europea con accordi Safe in 10 Paesi – Il video

(Agenzia Vista) Ankara, 07 luglio 2026 “Abbiamo il nostro programma "Rearm Europe", che mobilita fino a 800 miliardi di euro entro il 2030. All'interno di questo programma sono previsti 150 miliardi di euro per l'acquisizione congiunta. Inoltre, il prossimo bilancio a lungo termine stanzierà 131 miliardi di euro per le capacità militari, oltre a 17 miliardi per la mobilità militare – un aspetto di fondamentale importanza che riguarda strade, ponti, porti, aeroporti, ecc. Le infrastrutture necessarie devono essere presenti anche sul territorio europeo. Per quanto riguarda l'iniziativa SAFE, l'aspetto cruciale per noi è, come già accennato, l'acquisizione congiunta. A questo proposito abbiamo buone notizie: sono stati conclusi 10 accordi per un valore complessivo di 100 miliardi di euro. SAFE è concepito per essere aperto a partner e altri paesi: il 35% delle componenti di costo può provenire dall'esterno dell'Unione Europea, mentre il restante 65% deve necessariamente provenire dall'interno dell'UE. È proprio questo il modo in cui rafforziamo la base industriale della difesa: vogliamo che il denaro dei contribuenti generi un ritorno sull'investimento. Vogliamo posti di lavoro di qualità in Europa e vogliamo che la ricerca e lo sviluppo avvengano in Europa; sono questi gli aspetti per noi fondamentali”, così la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, durante il Forum sull'industria della difesa in corso ad Ankara, prima del summit della Nato. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev