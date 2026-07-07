Zelensky a vertice Nato: Eliminiamo quasi 30mila soldati russi al mese, non ne siamo orgogliosi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2026 "Solo nel mese di giugno sono stati eliminati quasi 28.000 soldati russi e per ciascuno di essi abbiamo la conferma video. La stragrande maggioranza è stata colpita dai droni. Francamente, non ne siamo orgogliosi. Ne parliamo per illustrare come si presenta la guerra moderna: una guerra che non abbiamo iniziato noi ma che siamo costretti a intraprendere per difendere il nostro Paese", così Zelensky al vertice Nato di Ankara. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev