Gualtieri all'assemblea dei Nobel in Campidoglio: L'Ai sia strumento per pace disarmata e disarmante – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 ""Roma è orgogliosa di essere una capitale mondiale. L'Ai sia strumento per pace disarmata e disarmante". Lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri all'Assemblea dei Premi Nobel in Campidoglio, per un confronto sulle sfide poste dall'Intelligenza artificiale e sulla questione della sicurezza e del nucleare, alla luce dell'enciclica di Leone XIV 'Magnifica Humanitas'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev