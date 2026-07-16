Sharon Stone ad Assemblea Nobel a Roma: Dignità umana non è algoritmo, perseguire bene comune – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Dopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali, dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto, la dignità umana non è un algoritmo". Lo ha detto l'attrice Sharon Stone, ospite d'eccezione della Assemblea dei Premi Nobel che si riunisce oggi, dopo tre giorni di lavoro iniziati al Borgo Laudato sì di Castel Gandolfo, in Campidoglio per confrontarsi sulle sfide poste dall'Intelligenza artificiale e sulla questione della sicurezza e del nucleare, alla luce dell'enciclica di Leone XIV 'Magnifica Humanitas'. In Campidoglio le varie personalità intervenute tra cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno firmato la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante nell'era dell'Intelligenza artificiale, delle armi nucleari e autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale che si propone di definire principi e linee guida proprio per la governance dell'intelligenza artificiale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev