Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Lanciati 111 missili contro la portaerei Lincoln tutti abbattuti facilmente in mare – Il video

16 Luglio 2026 - 11:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Carlisle, Pennsylvania, 16 luglio 2026 "Sono stati lanciati 111 missili, poche settimane fa, dai nostri adorabili amici dell'Iran. Erano diretti contro la Abraham Lincoln, che tra l'altro è una bellissima portaerei, la USS Abraham Lincoln. 111 in un breve periodo di tempo. Di quei 111 missili lanciati, tutti e 111 sono stati abbattuti in mare, facilmente. Pensateci." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Pennsylvania al Summit 'Defense and Innovation'. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La furia di Meloni sui 30 franchi tiratori e i sospetti su Marina Berlusconi: «Ipotesi voto a giugno»

2.

La minaccia di La Russa dopo la figuraccia sulle preferenze: «Perché al Senato quel voto può cambiare» – Il video

3.

Legge elettorale, riparte la seduta alla Camera. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze – La diretta

4.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

5.

Legge elettorale, governo battuto (per un voto) sulle preferenze. I cori in aula: «A casa». La Russa: «Al Senato non c’è voto segreto»