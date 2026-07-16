Trump: Lanciati 111 missili contro la portaerei Lincoln tutti abbattuti facilmente in mare – Il video

(Agenzia Vista) Carlisle, Pennsylvania, 16 luglio 2026 "Sono stati lanciati 111 missili, poche settimane fa, dai nostri adorabili amici dell'Iran. Erano diretti contro la Abraham Lincoln, che tra l'altro è una bellissima portaerei, la USS Abraham Lincoln. 111 in un breve periodo di tempo. Di quei 111 missili lanciati, tutti e 111 sono stati abbattuti in mare, facilmente. Pensateci." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Pennsylvania al Summit 'Defense and Innovation'. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev