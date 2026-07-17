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Gemme (Anas): Nel piano al 2035 previsti oltre 43 miliardi di investimenti – Il video

17 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Allora, noi abbiamo traguardato nel nostro piano 26-35, 43, 2 miliardi di investimenti, che devono essere, ovviamente, finanziati, però questo è il progetto fino al '35. Poi, di anno in anno, col contratto di programma, ovviamente, copriamo queste, diciamo, esigenze con i finanziamenti necessari a costruire la strada." Così l'Ad di Anas Claudio Andrea Gemme a margine della conferenza stampa di presentazione della Campagna Anas 'Estate sicura 2026' presso la Sala Bozzetti della Direzione Generale di Anas. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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