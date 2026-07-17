Il sopralluogo di Giani sulle rive dell'Arno a San Niccolò: Spiagge torneranno fruibili – Il video

(Agenzia Vista) Toscana, 17 luglio 2026 "Prosegue il lavoro della Regione Toscana per la sicurezza dell’Arno nel tratto urbano di Firenze. Con il sopralluogo a San Niccolò abbiamo seguito l’avvio della nuova annualità degli interventi di movimentazione dei sedimenti, un’opera strategica che migliora il deflusso delle acque, riduce il rischio idraulico e restituisce al fiume il suo naturale equilibrio. Si tratta di un piano triennale che consentirà di movimentare 30 mila metri cubi di sedimenti, con un investimento complessivo di 5,6 milioni di euro, frutto della collaborazione tra Regione Toscana, Genio Civile, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Comune di Firenze e Città Metropolitana. Continuiamo a prenderci cura dell’Arno, perché significa prenderci cura di Firenze e della Toscana", lo ha scritto il Governatore Giani sui social, con il video del sopralluogo sulle rive dell'Arno a San Niccolò, a Firenze. Ig Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev