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Legge elettorale, Boccia (Pd): La Russa faccia rispettare calendario Senato, se ne parla ad ottobre – Il video

17 Luglio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2026 "Quindi, mi auguro che il presidente La Russa faccia rispettare le regole che ci siamo dati di buon funzionamento delle Camere e non avalli nessuna forzatura. Il calendario fino ad ottobre è chiuso. Dopo ne discuteremo, ovviamente loro insisteranno per mettere davanti a tutto la loro ossessione per il potere, e noi insisteremo per occuparci dei problemi degli italiani." Così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia a margine della presentazione al Senato del programma della XXV edizione de 'I Dialoghi di Trani'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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