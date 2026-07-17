Legge elettorale, Boccia (Pd): La Russa faccia rispettare calendario Senato, se ne parla ad ottobre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2026 "Quindi, mi auguro che il presidente La Russa faccia rispettare le regole che ci siamo dati di buon funzionamento delle Camere e non avalli nessuna forzatura. Il calendario fino ad ottobre è chiuso. Dopo ne discuteremo, ovviamente loro insisteranno per mettere davanti a tutto la loro ossessione per il potere, e noi insisteremo per occuparci dei problemi degli italiani." Così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia a margine della presentazione al Senato del programma della XXV edizione de 'I Dialoghi di Trani'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev