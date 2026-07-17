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Legge elettorale, Ziello (Futuro Nazionale): Riprendere voto non è atto elegante, ma non è illegale – Il video

17 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2026 "Ma registrando il voto che sicuramente non è un atto elegante, ma non è assolutamente neanche illegale, perché non è un voto segreto, perché parliamoci chiaro: se uno si fosse astenuto, avrebbe illuminato la pulsantiera di bianco. Quindi, evidentemente, non abbiamo fatto niente di sbagliato da un punto di vista regolamentare. Sicuramente si può discutere sulla forma, però la forma, da questo punto di vista, non è sostanza in questo caso. Esatto, Maroni e anche Franceschini, aveva utilizzato la tecnica di esibire l'indice sul tasto sinistro, ovviamente sulla mano sinistra, o in modo contrario per votare rosso con la mano destra." Così Edoardo Ziello di Futuro Nazionale in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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