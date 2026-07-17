Trump: Cina ha acquistato, rubato o hackerato milioni di dati di elettori in 18 Stati – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 17 luglio 2026 "Hanno nascosto tutto sia al Presidente che al popolo americano, come nessuno avrebbe mai creduto possibile. Le agenzie di spionaggio statunitensi hanno iniziato a venire a conoscenza della compromissione dei file di registrazione degli elettori nel 2020, quando hanno scoperto che decine di milioni di dati sugli elettori, pensateci, decine di milioni di dati sugli elettori, in 18 Stati sono stati acquistati, rubati o hackerati dalla Cina" Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso alla nazione. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev