Guerra Ucraina, raid russi su Sumy, in fiamme un grattacielo e un centro commerciale – Il video

(Agenzia Vista) Ucraina, 21 luglio 2026 L’esercito russo ha attaccato con droni un grattacielo e un centro commerciale a Sumy, in Ucraina, due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti. Lo ha riferito un comunicato dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Il primo a essere colpito è stato un edificio residenziale di nove piani, con le fiamme divampate al primo piano. Un altro grave incendio ha distrutto un centro commerciale. ДСНС Сумщини – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev