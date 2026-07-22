Caso Fakir, parlano i volontari della Cri: «Noi intervenuti in meno di un minuto. Era vivo, ma già grave». Gli attimi prima del fermo in alcuni video

La ricostruzione degli operatori intervenuti in via Svevo. Diffusi i filmati girati dai residenti qualche attimo prima del fermo

I volontari della Croce rossa italiana sarebbero intervenuti in meno di un minuto quando Abderrahim Fakir è stato immobilizzato a terra dalla polizia a Bologna. In base a quanto riferito dagli stessi operatori coinvolti l’uomo, deceduto pochi minuti dopo il fermo, «aveva funzioni vitali ancora rilevabili, nel momento in cui i volontari hanno potuto avvicinarsi, anche se le condizioni sono apparse subito disperate tanto che, dopo poche decine di secondi iniziano a praticargli la manovra di rianimazione cardiopolmonare». Dopo il massaggio cardiaco i volontari hanno provato a usare un defibrillatore. Ma il dispositivo non è partito per via del meccanismo di salvaguardia. La scarica elettrica non è partita perché i parametri vitali dell’uomo erano talmente compromessi da rendere l’operazione inutile o addirittura controproducente. I due poliziotti che hanno fermato Fakir, così come i quattro soccorritori della Croce Rossa giunti in via Svevo, non sono indagati per via dello scudo penale.

Fakir e gli attimi prima del fermo della polizia

Il Tg La7 ha diffuso un video che mostra gli attimi prima del fermo del 42enne. Nelle immagini si vede Fakir steso sul pavimento, vicino ad una scala che dal giardino porta ai garage di via Svevo a Bologna, in stato confusionale. Girato da un residente, il filmato documenta i momenti precedenti all’immobilizzazione dell’uomo, poi morto sull’asfalto. Al momento del video, la polizia è già presente e si sente un agente che si rivolge a Fakir a distanza dicendogli «devi stare calmo» e viene zittito dall’uomo. Sono i secondi prima dell’intervento degli agenti, che agiscono quando il 42enne si muove per aggredire un uomo intento a parcheggiare la macchina nei garage. Altri filmati, girati dall’alto da persone che vivono nella strada e mostrati dal TgrRai dell’Emilia-Romagna, inquadrano il 42enne nella stessa posizione, sdraiato, senza scarpe, che grida e si muove sull’asfalto.