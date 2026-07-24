Tajani ai Direttori degli Istituti di Cultura: Siete scrigno del sapere italiano nel mondo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 "Grazie a tutti i direttori e tutte le direttrici. Per quello che fate, non sempre in condizioni agevoli. Cultura è tutto: non sono soltanto i libri, non è soltanto l'arte visiva. Cultura è il nostro modo di essere, la nostra identità, il nostro modo di vestire, il nostro modo di parlare, il nostro modo di cucinare. Grazie vi ancora per quello che fate, tenete alto l'onore dell'Italia, della nostra identità, della nostra cultura, del nostro sapere. Voi siete i di scrigni nei quali è contenuto tutto il nostro sapere concentrato. Ecco, toccherà a voi aprire lo scrigno e far conoscere tutto ciò che c'è di bello in quello scrigno nei paesi dove voi risiedete. Grazie e buon lavoro a tutti." Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev