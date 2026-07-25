Ultime notizie Abderrahim FakirCaldo recordCrisi Usa - IranMario RoggeroNazionale italiana
POLITICAPunti di VistaVideo

Incendi in Spagna, Sanchez: Istituzioni collaborino per un patto contro l'emergenza climatica – Il video

25 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Spagna, 25 luglio 2026 La Spagna ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale per una serie di incendi boschivi che minacciano la Comunità di Madrid e la provincia di Ávila. “Credo sia fondamentale che tutte le istituzioni pubbliche seguano i consigli della scienza e che, come ho ripetutamente richiesto fin dall’anno scorso, collaborino per raggiungere un accordo, un patto nazionale contro l’emergenza climatica”, ha dichiarato Sanchez. LaMoncloa – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Morti in piscina, arriva la legge (o meglio l’emendamento): le vasche con i bocchettoni di aspirazione fuori norma rischiano la chiusura

2.

Intercettazioni, la maggioranza ora rischia lo scontro in Aula: Forza Italia e Noi Moderati pronti a dire no all’emendamento caro a FdI

3.

Caso Delmastro: la procura di Roma è pronta a chiedere il conflitto di attribuzione. L’ipotesi se la Camera salva l’ex sottosegretario alla Giustizia

4.

«Chi sbaglia risponde, anche se minore», Meloni e la stretta sui reati dai 14 ai 18 anni: cosa cambia – Il video

5.

Alessandro Di Battista e la tentazione di candidarsi alle elezioni con Schierarsi