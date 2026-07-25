Incendi in Spagna, Sanchez: Istituzioni collaborino per un patto contro l'emergenza climatica – Il video

(Agenzia Vista) Spagna, 25 luglio 2026 La Spagna ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale per una serie di incendi boschivi che minacciano la Comunità di Madrid e la provincia di Ávila. “Credo sia fondamentale che tutte le istituzioni pubbliche seguano i consigli della scienza e che, come ho ripetutamente richiesto fin dall’anno scorso, collaborino per raggiungere un accordo, un patto nazionale contro l’emergenza climatica”, ha dichiarato Sanchez. LaMoncloa – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev