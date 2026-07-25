Ultime notizie Abderrahim FakirCaldo recordCrisi Usa - IranMario RoggeroNazionale italiana
POLITICAPunti di VistaVideo

Incendi Spagna, Sanchez: Situazione drammatica, priorità è salvaguardare vite – Il video

25 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Spagna, 25 luglio 2026 La Spagna ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale per una serie di incendi boschivi che minacciano la Comunità di Madrid e la provincia di Ávila. "La nostra priorità è salvaguardare le vite, difendere i nuclei abitati e combattere le fiamme. Tutto lo Stato, tutte le Amministrazioni, stanno mettendo tutte le risorse in modo coordinato per una risposta efficace di fronte agli incendi e per l'accoglienza delle persone evacuate e confinate. Oggi siamo nella lotta e nell'estinzione, ma il Governo di Spagna sarà anche nella ricostruzione e nel recupero delle zone colpite", ha dichiarato Sanchez. LaMoncloa – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Morti in piscina, arriva la legge (o meglio l’emendamento): le vasche con i bocchettoni di aspirazione fuori norma rischiano la chiusura

2.

Intercettazioni, la maggioranza ora rischia lo scontro in Aula: Forza Italia e Noi Moderati pronti a dire no all’emendamento caro a FdI

3.

Caso Delmastro: la procura di Roma è pronta a chiedere il conflitto di attribuzione. L’ipotesi se la Camera salva l’ex sottosegretario alla Giustizia

4.

«Chi sbaglia risponde, anche se minore», Meloni e la stretta sui reati dai 14 ai 18 anni: cosa cambia – Il video

5.

Alessandro Di Battista e la tentazione di candidarsi alle elezioni con Schierarsi