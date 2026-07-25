Incendi Spagna, Sanchez: Situazione drammatica, priorità è salvaguardare vite – Il video

(Agenzia Vista) Spagna, 25 luglio 2026 La Spagna ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale per una serie di incendi boschivi che minacciano la Comunità di Madrid e la provincia di Ávila. "La nostra priorità è salvaguardare le vite, difendere i nuclei abitati e combattere le fiamme. Tutto lo Stato, tutte le Amministrazioni, stanno mettendo tutte le risorse in modo coordinato per una risposta efficace di fronte agli incendi e per l'accoglienza delle persone evacuate e confinate. Oggi siamo nella lotta e nell'estinzione, ma il Governo di Spagna sarà anche nella ricostruzione e nel recupero delle zone colpite", ha dichiarato Sanchez. LaMoncloa – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev