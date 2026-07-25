Trump: Nel 2011 Obama mostrò il mio nome sulla Casa Bianca, ora sto per farlo davvero – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Obama mi ha colpito duro. E ho riguardato quella clip migliaia di volte. Mi è piaciuta moltissimo quella serata. Parlavano di me! Ha persino mostrato un'immagine della Casa Bianca con una grande scritta "Trump" in cima. E sapete, sto quasi per farlo" Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev