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Trump ai giornalisti: Ricevo 93% di copertura negativa, avete la 'Trump Derangement Syndrome' – Il video

25 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Infatti ho letto un rapporto secondo cui ricevo il 93% di pubblicità negativa. Il 93%! E allora come diavolo ho fatto a vincere le elezioni con un margine così ampio? Pensateci, non creo sia vero, non posso credere che sia il 93%. Negli ottanta magari, ma non il 93%. Ma questo posto è davvero il più grande gruppo di persone affette dalla "Sindrome di Squilibrio da Trump" mai riunito in un unico momento, immagino." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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