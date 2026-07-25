Trump sul Governatore della California Gavin Newsom: Ha vari deficit mentali – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Ma Gavin Newsom di recente ha rilasciato un'intervista bizzarra e minacciosa, una delle peggiori interviste che abbia mai visto, in cui ha detto di non riuscire a leggere un discorso. Ha detto di essere incapace di leggere un discorso, di essere una persona con un QI basso, pur essendo più intelligente di tutte le persone nella stanza, e poi è stato denunciato per essere un razzista dopo averlo detto! Ma in sostanza ha ammesso di avere varie incapacità mentali, di avere difficoltà e vari altri problemi a livello mentale." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev