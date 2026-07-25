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Trump sulla nuova sala da ballo della Casa Bianca: I vetri blindati resistono anche agli AK-47 – Il video

25 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Ma ora tutti si stanno davvero scaldando per il nuovo centro militare della Casa Bianca, un porto per droni, una sala da ballo altamente protetta… Abbiamo la nostra sala da ballo con le finestre spesse così. Ho detto alle persone: "Beh, se un proiettile la colpisce, cosa succede?". Niente! Niente, gli rimbalza proprio sopra. Signore, questo è il miglior vetro antiproiettile. Ho detto: "Un AK-47?". Si suppone sia uno grande, io non me ne intendo molto di armi, i miei figli ne sanno molto, ma ho detto "AK"… So che è grande. "Cosa succederebbe?". E loro fanno così (gesto verso l'alto), intendendo che può reggere molto di più." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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