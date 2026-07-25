Trump scherza su attentato a cena corrispondenti: Al grido 'giù', Nicki Minaj iniziò a twerkare – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "C'erano molti sentimenti diversi in quella sala in quel momento. Ma dopo aver sentito i colpi di pistola, molte persone hanno urlato: "Giù! Giù!", il che ha spinto Nicki Minaj a iniziare a fare il twerk. Ci credete? "Giù!". È l'unica che ha capito davvero cosa significasse! È stata davvero una gran serata." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev