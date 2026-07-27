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Emergenza incendi Spagna, Sanchez: Serve patto di Stato per proteggere il futuro dei cittadini – Il video

27 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, 27 luglio 2026 "Di fronte ai fenomeni estremi, patto di Stato; di fronte alle disuguaglianze, patto di Stato; e di fronte al negazionismo e all'inazione, patto di Stato. Perché questa battaglia, evidentemente, non la vinceremo soltanto dall'esecutivo o persino con ciascuna delle azioni sociali che possono compiere le ONG, in definitiva la società civile o la comunità scientifica qui rappresentata. La vincerà il Paese unito, l'Europa unita. La vincerà un Paese e una società consapevole di ciò che è in gioco e decisa a proteggere il proprio territorio, il proprio futuro e la vita delle persone, ora e in futuro." Così il primo ministro della Spagna Pedro Sanchez alla chiusura della presentazione della Rete di Rifugi Climatici. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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