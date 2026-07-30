Mattarella: Euro e Schengen esperienze di grande rilievo Ue nate da cooperazioni rafforzate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "L’abbandono dell’ipotesi di una nuova Convenzione Europea per porre mano alla riforma dei Trattati è stato un grave errore. Va ripresa una seria e coraggiosa riflessione. Nel frattempo non si tratta di stare con le mani in mano in attesa del domani. È utile ricordare che, com’è noto, due esperienze di grande rilievo come l’Euro e Schengen – sottolineo: la moneta comune e la libera circolazione nella gran parte dei Paesi dell’Unione – sono nate nell’ambito del quadro giuridico attuale, come cooperazioni rafforzate; che si sono sempre più ampliate come partecipazione”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev