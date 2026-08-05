POLITICAPunti di VistaVideo Chat Delmastro, protesta di Avs in Aula a Montecitorio, deputati con le bende sugli occhi – Il video 05 Agosto 2026 - 19:45 Redazione (Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 Discussione in Aula alla Camera sull'accesso alle chat di Andrea Delmastro Delle Vedove. Protesta dai banchi di Avs, con i deputati che si sono bendati gli occhi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Matteo Salvini «espulso» dal logo della Lega, il caso a Brescia. Il segretario Maggi a Open: «È ora di rinnovamento» 2. Donzelli celebra la “Rivoluzione welfare” del governo Meloni: «Lo Stato non deve trattare tutti allo stesso modo» 3. Accise sul gasolio, prorogato al 25 agosto lo sconto da 17 centesimi. E il Cdm stanzia 100 milioni per i Campi Flegrei 4. Dal degrado urbano alla propaganda Maga: la metamorfosi di Welcome to Favelas e le ombre sui fondi dal governo Usa 5. Sul caso del prof che ha scritto la lettera su Gaza il M5s interroga la Camera: «Chi ha deciso di inviare gli ispettori e perché?»