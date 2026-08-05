FnV espone cartelli 'No Safe' e cappio in Aula dopo intervento Giorgetti su clausola salvaguardia – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 Nell'Aula della Camera al termine dell'intervento del Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dedicato all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia. I deputati del gruppo Futuro Nazionale hanno messo in atto una protesta inscenando l'esposizione di cartelli con la scritta "No Safe" e mostrando un cappio all'interno dell'Emiciclo per contestare le misure e le stime di spesa illustrate dal rappresentante del Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev