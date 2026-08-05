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FnV espone cartelli 'No Safe' e cappio in Aula dopo intervento Giorgetti su clausola salvaguardia – Il video

05 Agosto 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 Nell'Aula della Camera al termine dell'intervento del Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dedicato all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia. I deputati del gruppo Futuro Nazionale hanno messo in atto una protesta inscenando l'esposizione di cartelli con la scritta "No Safe" e mostrando un cappio all'interno dell'Emiciclo per contestare le misure e le stime di spesa illustrate dal rappresentante del Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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