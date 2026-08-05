Giorgetti: Chiederemo all'Ue incremento spesa dello 0,9% per la difesa e lo 0,6% per l'energia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "E per tale motivo il Governo ha proposto, al fine di rispondere in modo efficace e coordinato alle cresciute tensioni geopolitiche, di estendere l'ambito di applicazione della NEC per le spese di difesa a misure volte a rispondere alle crescenti minacce per la sicurezza energetica dell'Europa. In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL." Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera durante le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev