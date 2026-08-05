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Giorgetti: A settembre valutazione Ue a ottobre decisione Ecofin prima dello scostamento di bilancio – Il video

05 Agosto 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "La richiesta dovrà fornire un elenco di massima delle misure che lo Stato membro intende finanziare e una stima preliminare dei costi attesi. La Commissione Europea valuterà tali richieste nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà, anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 243 del 2012, al fine di poter dar conto del quantum delle clausole utilizzate e degli interventi ai quali le relative risorse saranno destinate: cioè il cosiddetto scostamento di bilancio." Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti intervenuto alla Camera durante le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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