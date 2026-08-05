Proseguono le verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco ai Campi Flegrei dopo la scossa – Il video
(Agenzia Vista) Napoli, 05 agosto 2026 Proseguono le attività dei Vigili del Fuoco nell'area dei Campi Flegrei a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata lo scorso venerdì. Le squadre sono attualmente impegnate nelle verifiche tecniche sugli edifici interessati dal sisma. Per effettuare valutazioni rapide sulla stabilità delle strutture vengono impiegati diversi moduli giunti da tutta Italia, specializzati nella ricognizione esperta e nella caratterizzazione strategica. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev