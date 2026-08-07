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Bonelli pianta l'ombrellone nel letto del fiume Po: Un disastro, i nostri fiumi si prosciugano – Il video

07 Agosto 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Parma, 07 agosto 2026 "Bella spiaggia, vero? Purtroppo questo è il letto del fiume Po. È un disastro e non dovrebbe essere così. Quando un fiume si prosciuga non perdiamo solo l'acqua, diventiamo tutti più poveri. La biodiversità è compromessa, gli agricoltori perdono i raccolti; meno raccolti significa frutta, verdura, pane che costano sempre di più. Volete sapere una cosa assurda e inaccettabile? Mentre i nostri fiumi si prosciugano, in Italia ogni secondo perdiamo 107.000 litri di acqua potabile a causa delle reti idriche che sono colabrodo. Potremmo dare da bere a 43 milioni di persone." Così Angelo Bonelli deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde in un video girato direttamente sul letto del Po, a Torricella, nel comune di Sissa Trecasali, in provincia di Parma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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