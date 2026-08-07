Salvini visita Roggero in carcere: Gli siamo vicini no a risarcimenti ai parenti dei rapinatori – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 07 agosto 2026 "Lavora tutto il giorno e… e abbiamo tutta la determinazione per essergli vicino, a lui e alla famiglia. Anche quando magari i riflettori si spengono, anche quando magari la gente va in vacanza: sta affrontando decine di migliaia di euro di spese legali, quindi cercheremo anche nel concreto di essergli vicino noi e di chiedere agli italiani di dare una mano. E poi ci ha chiesto di andare avanti sulla norma che eviterà in futuro risarcimenti danni ai parenti dei rapinatori e dei ladri, perché risarcire le famiglie di qualcuno che va a rapinare un onesto lavoratore è qualcosa di impensabile. Quindi mi auguro che il Parlamento alla ripresa si unisca tutto, maggioranza e opposizioni, in una norma di civiltà: risarcire i danni dei rapinatori ad armi spianate non è… non è morale, non è giusto." Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa dopo la visita a Mario Roggero al carcere di Bollate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev