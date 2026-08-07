Ultime notizie Caldo recordGiuseppe ConteImmigrazioneIranMalta
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Avremo fetta di mercato dei microchip prima che io lasci la carica, cioè tra molto tempo – Il video

07 Agosto 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 07 agosto 2026 "Ma stiamo facendo degli affari incredibili. Avremo una grande percentuale del mercato dei microchip entro il momento in cui lascerò la carica, che potrebbe essere tra molto tempo, chissà… ma potrebbe anche essere abbastanza presto." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni frena Sanchez: «L’Italia non accetta ultimatum o imposizioni. Non rivediamo nulla»

2.

Conte, la Commissione Covid e le accuse a Meloni: «La verità sulle mascherine e i 100 milioni a Jc Electronics»

3.

Guccini e Meloni, un rapporto difficile. Il ricordo della premier: «Al di là delle differenze sarà sempre la mia bussola»

4.

Commissione Covid, Conte: «Meloni la regista di questi attacchi». La replica: «La verità sulla pandemia è un diritto degli italiani»

5.

Remigrazione, la ricetta di Vannacci: «Rastrellamento a Rogoredo, cittadinanza dopo 20 anni e stop al ricongiungimento familiare»