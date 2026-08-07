Trump: Avremo fetta di mercato dei microchip prima che io lasci la carica, cioè tra molto tempo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 07 agosto 2026 "Ma stiamo facendo degli affari incredibili. Avremo una grande percentuale del mercato dei microchip entro il momento in cui lascerò la carica, che potrebbe essere tra molto tempo, chissà… ma potrebbe anche essere abbastanza presto." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev