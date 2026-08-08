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La strigliata di Gentiloni al Pd: «Su Ucraina e la difesa Ue l’opposizione non può né deve transigere. Il primo test è fallito»

08 Agosto 2026 - 09:56 Alba Romano
gentiloni pd ucraina
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Le critiche dell'ex premier al Corriere della Sera: «Le divisioni hanno un impatto serio sul profilo delle opposizioni che si candidano a governare il Paese. L'episodio parlamentare lo dimostra»
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«Ci sono due temi sui quali il Pd non può e non deve transigere: il sostegno all’Ucraina e la difesa comune europea. Purtroppo, si trattava proprio di questo e le opposizioni hanno fallito il test». Queste le parole dell’ex premier Paolo Gentiloni in un’intervista a Paolo Valentino sul Corriere della Sera, sottolineando che «le divisioni hanno un impatto serio sul profilo delle opposizioni che si candidano a governare il Paese. L’episodio parlamentare lo dimostra».

Gentiloni: invocare la difesa europa con il fondo Safe e gli eurobond a finanziamento

Per Gentiloni la battaglia dell’opposizione dovrebbe essere «invocare la difesa europea con il fondo Safe e gli eurobond per finanziarla. È questa la linea dello spagnolo Sánchez, che ha chiesto i fondi Safe. Non vorrei – aggiunge – che chi vi si oppone sia passato dall’idea che a difenderci ci pensano gli americani a quella che ci penseranno i tedeschi». Su Ceuta si augura «che non si arrivi a una crisi tra Spagna e Italia. Quella di Ceuta è stata seria ma ora è superata. Mi ha colpito il nuovo manifestarsi dell’internazionale sovranista, che sembrava affossata dalla guerra in Iran, ma è tornata a farsi sentire». Il governo Meloni ha reagito «fuori misura e in violazione degli accordi di Schengen. Non c’era alcuna minaccia attuale e concreta nei flussi migratori. Ma io la leggo anche nella chiave di un attacco concentrico all’Europa di diverse forze sovraniste, che hanno il loro riferimento nell’America di Trump».

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