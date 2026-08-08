Malore in vacanza a Riccione: Patrizia Reggiani ricoverata in terapia intensiva

Si sarebbe sentita male mentre si trovava sulla terrazza della sua stanza in un hotel 4 stelle della riviera. A far scattare i soccorsi la sua assistente

Un malore improvviso durante le vacanze estive ha colpito Patrizia Reggiani, 77 anni, celebre per la sua complessa vicenda giudiziaria legata al delitto di Maurizio Gucci. La donna si trova attualmente ricoverata all’ospedale “Infermi” di Rimini, in terapia intensiva.

Il malore nella terrazza dell’hotel

Reggiani era giunta in Romagna a fine luglio insieme alla sua assistente personale per un periodo di riposo, alloggiando nella suite di un hotel a quattro stelle. Nella tarda mattinata di lunedì, ricostruisce Il Resto del Carlino, mentre si trovava sulla terrazza della sua stanza, è stata colta da un malore. L’assistente ha allertato subito il personale dell’albergo che ha prontamente chiamato il 118. Vista la gravità delle condizioni, i sanitari ne hanno disposto il trasporto immediato al nosocomio riminese, con ricovero in terapia intensiva. La prognosi resta riservata, riporta il quotidiano, ma si registra un cauto ottimismo: nelle ultime ore il quadro clinico ha mostrato un graduale e costante miglioramento, pur rimanendo sotto stretto monitoraggio medico.

Lady Gucci, dai salotti di Milano a San Vittore

Patrizia Reggiani, classe 1948, ha scontato 17 anni nel carcere milanese di San Vittore, per l’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci. La donna era definitivamente in libertà nel 2016 per buona condotta. Aveva sposato l’erede della celebre casa di moda nel 1972. Da quel matrimonio nacquero le figlie Alessandra e Allegra. Si separò dal marito che fu ucciso il 27 marzo 1995 a colpi di pistola davanti al suo ufficio in via Palestro a Milano. Nel 1997, al termine delle indagini della Criminalpol, Reggiani fu arrestata e accusata di essere la mandante dell’omicidio (eseguito materialmente dal pizzaiolo Benedetto Ceraulo). Nonostante si sia sempre dichiarata innocente, la donna fu condannata a 26 anni di reclusione.