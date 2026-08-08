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Strage Marcinelle, Calderone: 8 agosto giornata Ue vittime lavoro è risultato importantissimo – Il video

08 Agosto 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Charleroi, Belgio, 08 agosto 2026 "Ecco, io credo che sia importante sottolineare anche che, in questo anniversario, noi celebriamo anche un risultato importantissimo: quello che, grazie alla proposta italiana, belga e di altri Paesi, l'8 di agosto sarà Giornata europea in memoria delle vittime per il lavoro. E allora ecco che va ricordato l'impegno dei parlamentari italiani che, nell'ambito dei lavori del Parlamento europeo, si sono spesi per ottenere questo risultato; risultato che poi, grazie all'appoggio della Commissione europea, sarà presto norma perché sarà ribadito dal Consiglio europeo." Così il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a margine del convegno dal titolo "L'Europa del lavoro, dei popoli, della dignità" presso l'Hotel Van der Valk di Charleroi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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