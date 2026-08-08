Tragedia Marcinelle, La Russa su contestazione Cgil: Squallida propaganda che sporca la cerimonia – Il video

(Agenzia Vista) Charleroi, Belgio, 08 agosto 2026 "No, io non voglio… non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda. Voglio invece ricordare il valore di questa cerimonia che onora tutti i caduti sul lavoro, italiani e stranieri. Coloro che nell'immediato dopoguerra, non era mai successo prima, vennero mandati in cambio di carbone a lavorare in condizioni di cui oggi ci si vergognerebbe sicuramente, e che persero la vita lasciando mogli, figli, genitori lontani dalla… dalla loro terra." Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della commemorazione della tragedia di Marcinelle a Charleroi in Belgio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev