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Trump entra ballando sulle note di 'God Bless U.S.A.' a un evento nello Stato di New York – Il video

17 Agosto 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Garden City, New York, 15 agosto 2026 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto il suo ingresso sulle note di "God Bless America", accennando alcuni passi di danza, in occasione dell'evento tenutosi presso il David S. Mack Center for Training and Intelligence, centro di addestramento per le forze dell'ordine situato nel campus del Nassau Community College a Garden City, nello Stato di New York. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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