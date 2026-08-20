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Un mausoleo a Eboli per Varenne: le ceneri del “Capitano” riposeranno all’Allevamento LJ

20 Agosto 2026 - 14:08 Stefania Carboni
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Niente sepoltura o imbalsamazione per il trottatore più grande di sempre. Le ceneri saranno tumulate presso la struttura dove ha vissuto gli ultimi anni, a Eboli
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Niente sepoltura e nemmeno una imbalsamazione. Le ceneri di Varenne, il leggendario trottatore scomparso all’età di 31 anni, sono state consegnate all’Allevamento LJ di Eboli, dove il cavallo ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. La struttura campana ha annunciato che il “Capitano” sarà tumulato nella tenuta, rispettando la volontà del suo storico proprietario Enzo Giordano, e celebrato con un mausoleo aperto al pubblico.

Una vita di successi

Nato il 19 maggio 1995 a Copparo (Ferrara) da Waikiki Beach e Ialmaz, Varenne ha collezionato 62 vittorie su 73 corse. Tra i suoi trionfi spiccano il Derby italiano (1998), tre Gran Premi di Agnano consecutivi (2000-2002), due Prix d’Amérique (2001, 2002), due Elitloppet e il Breeders Crown 2001. Finita la carriera agonistica, ha generato centinaia di figli, inclusi campioni internazionali e 5 vincitori del Derby italiano.

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