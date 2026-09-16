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Bonelli su abolizione bollo auto: Meloni approva norma 'Cetto La Qualunque' e taglia risorse Sanità – Il video

16 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Il governo Meloni approva la norma 'Cetto La Qualunque': via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle Regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa". Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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