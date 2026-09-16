Materie critiche, von der Leyen: Creeremo Società Ue per ridurre dipendenze da altri Paesi – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "L'Unione europea creerà una sua società per le materie critiche, per ridurre le dipendenze da altri Paesi. Abbiamo ancora troppe dipendenze pericolose. Dipendiamo dalla Cina per oltre l'80% di molte materie prime critiche. Per alcune terre rare la dipendenza e' del 90%. Abbiamo fatto molto. Ma non siamo gli unici che cercano di diversificare. Dobbiamo con urgenza procurarci e accumulare riserve. Nessun Paese può fare questo da solo. Quindi dobbiamo pensare in modo diverso". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al discorso sullo Stato dell'Unione in Plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev