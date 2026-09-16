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Von der Leyen: Impegnati in dialogo con la Cina, faremo tutto per riequilibrio scambi commerciali – Il video

16 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "L'Unione europea è impegnata in dialogo con la Cina per il riequilibrio degli scambi commerciali, ma è pronta comunque a mettere in campo tutti gli strumenti per assicurarsi che questo avvenga. Il nostro deficit commerciale con la Cina è ora di 1 miliardo di euro al giorno. Ha raggiunto un punto di svolta". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al discorso sullo Stato dell'Unione in Plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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