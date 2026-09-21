Firma memorandum intesa materie critiche, Tajani: Con gli Usa compiuto un passo importante – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2026 "Grazie mille, Marco. La firma di questo memorandum d'intesa è di fondamentale importanza: come sai, l'Italia è una nazione industriale – la seconda più importante d'Europa – e occupa il quarto posto al mondo per volume di scambi commerciali. I prezzi delle materie prime sono per noi un fattore cruciale; pertanto, questo accordo con gli Stati Uniti rappresenta un elemento chiave della nostra strategia e della nostra politica industriale", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani alla firma a New York del memorandum d'intesa sui minerali critici con il segretario di Stato americano Marco Rubio. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev